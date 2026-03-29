Image: オスカージャパン株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。速い解凍と、おいしい解凍。どちらかを選ぶ時代は終わったのかもしれません。冷凍食材の解凍、電子レンジなら速いけれど、加熱ムラが出やすい。自然解凍は風味を保ちやすいけれど、とにかく時間がかかる……。そんな悩みに、テクノロジーで向き合った製品が「Defrosting box」