ベイエリア在住のラテン系コミュニティを意識したデザインジャイアンツが28日（日本時間29日）、本拠地でのヤンキース戦で“特別ユニホーム”を着用した。胸にスペイン語でチーム名を意味する「ギガンテス」と書かれた印象的なデザインに対し、賛否両論の反響が寄せられている。MLB公式X（旧ツイッター）は19日（同20日）に「ジャイアンツは2026年シーズンに刷新されたギガンテスユニホームを着用する」と発表していた。伝統的