歌手のＣｈａｒａが、長男で俳優の佐藤緋美（ひみ）との親子ショットを披露し、反響が寄せられている。Ｃｈａｒａは２９日までに自身のインスタグラムを更新し、「表参道ヒルズの２０周年おめでとうのパーティーで＠ｈｉｍｉｍｏｊｏと演奏しました」と親子でイベントに参加したことを明かした。シンガー・ソングライター、モデルとしても活躍する緋美。「ＨＩＭＩの新曲”オニヤンマ”のメロディーが頭から離れない」と