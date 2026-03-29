衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第15話うまくいくわけない【編集部コメント】家を飛び出して泣きながら運転しているうち、冷静になってきたフミカさん。義両親を傷つけるような行動をしてしまったことを、少しずつ後悔