女優・永野芽郁の新たな報告に、ネットが沸いている。マネジャーによるインスタグラムが２９日に更新され、「フォト＆スタイルブックスペシャルＢＯＸ『ＭＡＧＮＯＬＩＥ』６月２１日（日）発売決定」と情報が解禁された。「いつも応援して頂いてる皆さまへ感謝の想いを閉じ込めた、特別なフォト＆スタイルブックの２冊構成になっております！」と説明。「発売記念イベントも行いますのでぜひチェックしてみてください」と