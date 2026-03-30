ホルムズ海峡の封鎖で株価も金価格も落ち込んでいる。新ＮＩＳＡによって多くの国民が投資を開始した日本だが、こうした局面ではどんな金融商品を持つべきなのか。国際的投資家の木戸次郎氏は「この問いは単なる投資の話ではない。日本という国の構造そのものに直結する問題だ」と語る。 【画像】バフェットが長年率いたバークシャーが投資した日本の企業 エネルギーそのものを戦場に引き上げる意思表示 イラ