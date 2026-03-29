『ミスミソウ』『ヒグマ!!』の内藤瑛亮が監督を務め、北山宏光と加藤千尋が出演するホラー映画『氷血』の公開日が７月３日(金)に決定。特報映像とティザービジュアルが解禁された。本作は、豪雪地帯にある夫の実家へと移住した夫婦が、“白い怪異”に侵されていく様を描いた侵蝕ホラー。特報映像は、家族の穏やかな日常が次第に不穏なムードに包まれていく様を映し出している。義父の介護をする妻、在宅で仕事をする夫、そしてまだ