ソニーグループが運営する日本国外向けのアニメ配信サービス「Crunchyroll」が、利用者の視聴履歴をマーケティング企業に共有したとして集団訴訟を提起されました。Crunchyroll Sued Over Allegedly Leaking Fans' Anime Viewing Secrets After $16M Settlementhttps://www.cbr.com/crunchyroll-sued-fans-anime-viewing-secrets/Crunchyroll Hit With Class Action Lawsuit Over Allegedly Disclosing Anime Viewing Habits to Th