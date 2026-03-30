グラビアアイドル天木じゅん（30）が30日早朝、Xを更新。グラビア活動を卒業することを発表した。天木は「皆様にご報告があります。天木じゅん、夏頃グラビアを卒業します」と切り出した。天木は昨年4月1日にグラドル引退というエープリルフールのうそネタをXで書いたことがあったが、「今回はエープリルフールでもなく本当のお話です」と明言した。そして「詳しくは#週プレ誌面インタビューをご覧くださいませ」と雑誌「週刊プレ