2月17日、令和ロマン・郄比良くるまと、美容家でタレントのMEGUMIの熱愛を「週刊文春」が報じた。「意外な組み合わせに、多くのファンから驚きの声が届いています。MEGUMIさんといえば、先日、配信されたNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の企画・プロデュース・MCを担当しています。いわゆる元ヤンキーの、血の気の多い男女たちが愛を学ぶという異色の内容で話題となり、週間ランキングは4週間連続1位という大