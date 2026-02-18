Photo: SUMA-KIYO さまざまなアイテムをぶら下げておくのに便利な「カラビナ」。ぼくもいくつか愛用していますが、バッグのハンドルなど、意外と取り付けられない場所も多いんですよね…。カラビナが苦手な場所にも吊るせる Photo: SUMA-KIYO そこで役立つのが、ダイソーの姉妹ブランド「スタンダードプロダク