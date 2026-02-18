ロッテのドラフト1位、最速158キロ右腕・石垣元気がエース番号の18番をもらい、プロでの飛躍を期している。これまで野茂英雄（近鉄）や森下暢仁（広島）のように社会人、大学出身の即戦力投手が入団時にエースナンバーを背負う一方で、将来性を買われ、高卒1年目から18番を与えられた男たちもいる。ドラフト制以降、18番を背負った高卒ルーキーを振り返ってみよう。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】甲子園の怪物たちまるで予