2月8日に投開票が行われた衆院選は、自民党の歴史的圧勝で幕を閉じた。高市早苗首相（64才）は翌9日、「勝利の余韻に浸っている余裕は、私たちにはございません」と表情を引き締めて語ったが、彼女に不安要素が無いわけではない。【前後編の後編】【写真を見る】応援演説で拳を突き上げる高市首相ガラスの天井を打ち破っただけでなく、ガラスの崖をも乗り越えた高市首相だが、その健康状態を不安視する声も多い。2月1日には、