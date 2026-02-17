ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。快挙から一夜、木原の姿を“隠し撮り”した1枚に労いのメッセージが多数寄せられている。激闘か