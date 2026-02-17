ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。快挙から一夜、木原の姿を“隠し撮り”した1枚に労いのメッセージが多数寄せられている。

激闘から一夜、日本スケート連盟の公式SNSに投稿された木原の姿にファンの熱い視線が集まっている。

畳の上で横たわる木原。散乱したまくらで顔が隠れているが、ぐっすりと眠っているようだ。

「爆睡中」とキャプションがつけられたこの木原の姿にはファンからも労いの声が送られた。

「本当にお疲れ様です」

「昨夜も寝られなかったのかな!?」

「休める時に休むのがいいです」

「布団敷いて寝ないと腰痛くなりますよ」

「一睡もできなかったって言ってたもんね」

「畳があるんですね！」

三浦、木原組は団体戦での銀メダルに続き、今大会2個目のメダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）