ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。初出場の“ゆなすみ”こと長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）は59.62点。19位でフリーには進めなかった。夢舞台で結果は伴わなかったが、日本のペア競技の歴史でも大きな一歩を刻んだ。◇◇◇夢の五輪。3回転ループで長岡が転倒すると、スロー3回転サルコーでも転倒。2人の背