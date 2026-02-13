中道改革連合の代表選が2026年2月13日に投開票され、立憲民主党出身の小川淳也衆院議員（54）が新代表に選ばれた。小川氏は代表選直後に開いた記者会見で、党内融和の方向性、憲法への考え方などについて、2分半ほどのトイレ休憩をはさんで1時間半以上にわたって答えた。ただ、終盤に記者から出た「エプスタイン文書」という単語について何回か聞き返し、「ごめんなさい、ちょっと不勉強で申し訳ない」と反応する場面もあった。自