相手に求めるものは、年齢と共に変化する。元モーニング娘。の田中れいなが2月6日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、恋愛観を語った。【映像】田中れいなが恋愛観「レスが遅いやつは仕事もできん」番組ではミニコーナー「フィーリング相性チェック」を実施した。出された質問にフリップで回答し、全員の答えが一致すればOKといった内容で、最初の質問は「恋人に求めるのは刺激？安心感？」