世の中には「ダメ男」と呼ばれる男性とばかり付き合ってしまう女性がいます。しかし、最初から難ありの男性を選んでいるのではなく、女性が彼氏を「ダメ男」に育ててしまうこともあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「男を『ダメ男』に育ててしまう女性の行動」をご紹介します。【１】ダメ出しは決してせず、なんでも褒めてしまう「自分の実力がわかんない男になると思う」（20代女性）