「こんなもん、東京では食べられんやろ？九州に戻りたくなったか？」帰省中、親戚にそう言われながら刺身と唐揚げを前に居酒屋で問われた。確かに、お国柄というのはあるのか、甘口の刺身醤油や濃い味の唐揚げは、東京ではなかなか味わえない。とはいえ、長年の夢だった「資さんうどん」が東京に進出してくれたおかげで、望郷の念は多少抑えられるようになった。あとは、最寄りにファミリーレストラン「ジョイフル」が欲しい。◆