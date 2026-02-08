終身雇用という幻想が崩れ、いまや転職は当たり前の時代となった。ストレスを抱えてまで1つの会社で働く必要はまったくないが、実は問題のある会社にあえて残るほうが得するケースも存在する。「最高の会社の辞め方」を体系化してきた筆者が、すぐに見切るべき会社とそうでない会社の見分け方を伝授する。※本稿は、退職学（R）研究家の佐野創太監修『転職・退職を考えたら知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）の一部を抜