【ブンデスリーガ第21節】(シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)ウニオン・ベルリン 1-1(前半0-0)フランクフルト<得点者>[ウ]レオポルト・ケルフェルト(87分)[フ]ナサニエル・ブラウン(83分)<退場>[フ]オスカー・ホイルンド(85分)<警告>[ウ]アンドラーシュ・シェーファー(68分)、アリョーシャ・ケムライン(72分)、デリック・ケーン(73分)、ヤニク・ハベラー(89分)[フ]アルノー・カリムエンド(25