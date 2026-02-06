[2.6 J1百年構想EAST第1節 横浜FM 2-3 町田 日産ス]自身初の開幕戦勝利に喜びを語った。FC町田ゼルビアは明治安田J1百年構想リーグ(特別大会)の開幕戦で横浜F・マリノスに3-2の勝利。黒田剛監督は「百年構想リーグとはいえJリーグの公式戦。就任してから3年間、開幕戦で勝利することができず、アウェーの地でやっと開幕戦で勝利することができて、まずはうれしく思う」と思いを口にした。試合直前には思わぬアクシデントがあっ