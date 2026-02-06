6日、トヨタ自動車は、佐藤恒治社長の退任と2026年4月1日付の新体制を発表した。次期社長兼最高経営責任者（CEO）に就任する近健太氏は、会見でその胸中を語った。【映像】「ダメ出し」の瞬間（実際の様子）近氏が人事案策定会議の役員から今回の役割変更を打診されたのは1月中旬のことだという。近氏は「正直、大変びっくりしまして、頭の中が真っ白といいますか。お話を伺ったとは思うんですけど、あんまりよく覚えていない