ブラジル代表の象徴ネイマールが、選手キャリア最大の正念場に立たされている。南米サッカー事情に精通するティム・ヴィッカリー氏が『talkSPORT』で語ったところによれば、同選手にはすでに「終わった選手」との辛辣な評価も向けられており、代表復帰を懸けたプレッシャーは極限に達しているという。昨季のネイマールは、膝の手術を先送りしながら古巣残留に力を尽くしたものの、コンディションは決して万全ではなかった。ブラジ