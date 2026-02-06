日本カーリング協会は６日、３月にカナダ・カルガリーで開催される女子世界選手権代表に、１８年平昌、２２年北京２大会連続五輪メダルのロコ・ソラーレが決まったことを発表した。日本代表選手団は藤沢五月、吉田知那美、鈴木夕湖、吉田夕梨花のロコの４人に、小穴桃里が加わる。ロコ・ソラーレの世界選手権代表は６位だった２３年大会以来３年ぶり３度目。初出場だった１６年大会で銀メダルを獲得している。また昨年１０月に発