嵐の二宮和也（42）が6日までに自身のXを更新。リーダー・大野智（45）とのエピソードを披露した。3月13日からラストツアーが始まる嵐。「今日も無事に嵐リハ終了」と報告した。続けて「リーダーが見たことないベッチンのズボンを履いてたから、“え？見たことないんだけど”って言ったら“2000円で買った”って言われたわ笑」と告白。「何も変わってなくて時止まってるのかと思ったわ」と変わらない大野の姿を伝えた。フ