【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは5日、米ロ両政府が同日に失効した新戦略兵器削減条約（新START）について当面は順守し、新たな合意に向けた議論を開始する方向で調整していると伝えた。米国のウィットコフ和平交渉担当特使らがアラブ首長国連邦（UAE）ロシア側と協議した。アクシオスによると、米ロ双方が少なくとも半年間は条約を順守し、その間に交渉を実施することが検討されている。ただ、トランプ米