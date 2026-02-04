勤務先の学童クラブなどで児童らへのわいせつ行為を繰り返していたとみられる40歳の保育士の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】就寝中の男児の下半身触った疑いで保育士の40歳男を逮捕勤務先の学童クラブなどで犯行繰り返していたか 被害の訴えは子どもたちからも…「自分も触られたことがある」就寝中の男児の下半身触った疑い 保育士の40歳男を逮捕記者「木村容疑者を乗せた車が警視庁新宿署に入っていきます」