株式会社ファミリーマートが、自社アプリ「ファミペイ」を活用したキャンペーン「無料クーポン大放出祭り！」を2月1日より行っています。

本キャンペーンは、総額3億円相当のクーポンやファミマポイントが当たるというもの。「ファミペイ」での決済や提示を条件とした複数の企画に加え、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）との初コラボレーション企画も同時開催されています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

期間中、ファミリーマート店舗にて「ファミペイ払い」で買い物をすると、1会計につきスタンプが1個たまります。たまったスタンプは数に応じて、以下の対象商品の無料クーポンと交換可能とのこと。

・スタンプ2個：ブラックサンダー 21g

・スタンプ4個：ファミマルお茶・紅茶・ティー各種600ml

・スタンプ12個：ファミチキ（骨なし）

・スタンプ24個：ファミマルキッチン冷凍食品対象商品 いずれか1点

・スタンプ40個：ファミチキ（骨なし） ※抽選で10名に2万4000円相当のポイントが当たるWチャンスあり

なお、特典の交換は、各コース1人1回限りで、スタンプの獲得期間は2月28日までとなっています。

また、決済方法を問わず、レジで「ファミペイ」のバーコードをスキャン（提示）して買い物をすると、アプリ内でゲームへの挑戦権が付与されます。

ゲームの当選確率はなんと99％。結果に応じて以下のクーポンやポイントが進呈されます。

1等：ハーゲンダッツミニカップ対象商品いずれか1点 無料クーポン（20万本）

2等：「こだわりのフロランタン」または「ざくざく食感のクッキー」いずれか1点 無料クーポン（30万本）

3等：ファミマルスイーツ各種いずれか1点 80円引きクーポン（40万本）

4等： 1円相当 期間限定ファミマポイント（2500万本）

さらに、JR東日本との初コラボレーション企画として、アプリ内で1日1回参加できる「毎日挑戦ゲーム」も実施されています。

こちらでは、オリジナルカラーのハットや蝶ネクタイを身に着けた「Suicaのペンギン 限定トートバッグ」が抽選で300名に当たるほか、クリスピーチキンの無料クーポンやファミマポイントが賞品として用意されています。

また、期間中にファミペイアプリからモバイルSuicaへ合計3000円以上チャージし、専用エントリーを行うことでも、同トートバッグが当たる抽選（100名）に参加可能です。

各キャンペーンの実施期間は2月1日から2月28日までとなっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026020405.html