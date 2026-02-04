故カダフィ大佐の次男セイフルイスラム氏が武装集団に射殺された/Mahmud Turkia/AFP/Getty Images（CNN）リビアの元指導者カダフィ大佐の息子、セイフルイスラム・カダフィ氏が、リビア北西部ジンタン市の自宅で殺害された。暗殺とみられる。同氏の政治チームの責任者が3日に発表した。53歳だった。セイフルイスラム氏はかつて、独裁者だった父の後継者と目されていた。父のカダフィ氏は2011年のアラブの春のさなかに政権が転覆。