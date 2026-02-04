豊臣秀長（小一郎）の幼馴染で、互いに想いを寄せ合う尾張の土豪の娘「直(なお)」を演じるのが、俳優の白石聖（27）。作中では男勝りで、自分の意見をはっきり言う役柄だが、実際の彼女はかなりクールなようで……。【画像】25歳で披露した大胆な水着姿も…“絶対的美少女”と評される白石聖をじっくり見る直の人気はうなぎのぼり（番組SNSより）◆◆◆大河ドラマオリジナルのキャラクター白石演じる直は、代々織田家が治め