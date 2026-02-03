SnowManの佐久間大介（33）が2日、都内で初主演映画「スペシャルズ」（監督内田英治、3月6日公開）の完成披露試写会に出席した。暗殺の遂行のためチームを組んでダンス大会に出場する5人の殺し屋の絆を描く。佐久間は「プロの動きを見せられるよう、常にモデルガンを持ち歩いていた。今日も持っています」と、背中のホルスターから銃をチラ見せして自慢げ。だが、すかさず小沢仁志（63）に「職質受けたら、どうするんだよ