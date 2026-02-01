スポニチスポニチアネックス

有吉弘行、第二子誕生をラジオで生発表「51歳で2児の父になるという」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 有吉弘行が1日のラジオで、第2子誕生を生発表した
  • 「51歳で2児の父になるという」と突然の発表に、共演者は驚きの声を上げた
  • 有吉は「この1、2週間ぐらいは妻も不在」で、ワンオペ育児もしているそう
