有吉弘行、第二子誕生をラジオで生発表「51歳で2児の父になるという」
2026年2月1日 20時10分
ざっくり言うと
有吉弘行が1日のラジオで、第2子誕生を生発表した
「51歳で2児の父になるという」と突然の発表に、共演者は驚きの声を上げた
有吉は「この1、2週間ぐらいは妻も不在」で、ワンオペ育児もしているそう