ファミリーマート（東京都港区）が、新商品「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」を1月27日に発売を開始。同商品を対象に、AI搭載味覚センサー「レオ」を用いた味覚分析を発表しました。【衝撃！】新商品「オムライス」と相性度が高いドリンクは…結果にビックリ！！ファミリーマートでは、卵を使った弁当4種類を展開するキャンペーン「絶品登場！ふわっとろ〜たまご弁当」を実施中。新商品はバターが香るケ