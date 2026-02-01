＜ファーマーズ・インシュランス・オープン3日目◇31日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアーの今季3戦目は、第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？日本勢は5人が出場し、4人が決勝ラウンドに進出した。この日を6位で迎えた久常涼が、6バーディ・2ボギーの「68」をマークし、トータル13アンダー・3位タイ