プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、リーズとアーセナルが対戦した。リーズは前節終了時点で6勝8分9敗の成績を残し、勝ち点「26」を積み上げて16位につける。降格圏の18位ウェストハムとは勝ち点差「6」。リーグの最終盤をヒヤヒヤした状態で過ごさないためにも、早い段階で安全圏に身を置いておきたい。現在はFAカップも含めて公式戦3戦無敗と決して悪くない状態で、首位に立つチームを『エランド・ロード』で迎え撃つ。