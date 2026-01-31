お笑い芸人、ゆりやんレトリィバァ（35）が、30日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。出身大学を明かした。MCの笑福亭鶴瓶が「関大ってすごいとこ。現役で通ってんねんで。塾も行かんと」とゆりやんが関西大出身だと語ると、ゆりやんは「本当は大学に行かずに養成所に入るつもりだったんですけど、高校3年生の時に好きな子ができまして」と振り返った。「1個下の野球部だったんですけど。3年生の夏休みは受験勉強