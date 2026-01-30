岐阜県の瑞浪市選挙管理委員会は２９日、同市役所に設けた衆院選の期日前投票の小選挙区用記載台の掲示で、中道改革連合候補者の政党名を立憲民主党と記載するミスがあったと発表した。期日前投票初日にあたる２８日の午前８時３０分〜９時頃に誤った表記で掲示され、２人が投票した。３人目の投票者が気付き指摘した。同選管は「複数人での確認を徹底し、再発防止に努める」としている。