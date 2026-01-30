小野寺「オリンピック前最後の出社」2月のミラノ・コルティナ五輪に出場するカーリング女子日本代表で、サードを務める小野寺佳歩（フォルティウス）が28日、自身のXを更新した。氷上とは違うOL姿に、ファンから注目が集まった。小野寺は「オリンピック前最後の出社温かい職場に感謝です」と投稿。オレンジカラーのニットで出社し、パソコン前に座る写真を添えた。新鮮な姿にファンからもさまざまな声が上がった。「職場で