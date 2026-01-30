「ニパウイルス」感染が確認された西ベンガル州の病院＝28日、バラサット（AP＝共同）【ニューデリー共同】インド保健当局は29日までに、東部の西ベンガル州で昨年12月以降、致死率が高い「ニパウイルス」の感染例を2件確認したと発表した。人から人へ感染するウイルスで、タイや香港シンガポールなどの空港では感染拡大防止のため検疫を強化した。ニパウイルスの致死率は、世界保健機関（WHO）の推定では40〜75％に上る。日