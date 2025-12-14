¥á¥Ã¥·¡¦¥¤¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ÇÊÆMLS¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï¸½ÃÏ13Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥³¥ë¥«¥¿¤Î¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÇ®¶¸Åª¤Ê¿ôÀé¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¤¬¡¢Ìò¿Í¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë°Ï¤ï¤ì¡¢¥á¥Ã¥·¤Î»Ñ¤Ï¤Û¤Ü¸«¤¨¤º¡£°ìÉô¤Î·²½°¤¬ºÂÀÊ¤ò°ú¤­Îö¤­¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅê¤²¹þ¤à¤È¤¤¤¦Ë½Æ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC