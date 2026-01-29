金の最高値が更新され、初めて1グラム3万円を突破しました。それに関連して銀の高騰も続いています。【画像を見る】「何が売れる？」家にある銀製品「金」が史上初3万円台を記録井上貴博キャスター:金の店頭小売価格が上がっています。2026年に入ってからも右肩上がりが止まりません。2025年に2万円を超えた際、専門家が「これ以上、上がらないのではないか」と話していましたが、それでも止まるところを知らず、1月29日に史上初3
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 妻と娘殺害 死刑判決覆され激怒
- 2. 男性2人に不同意性交? 3回目逮捕
- 3. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
- 4. 真美子さんのイヤリング 反響
- 5. 星野源 新垣結衣との生活を告白
- 6. 【速報】東京・台東区で4億円強盗か 付近ではひき逃げ事件の発生も 警視庁が関連を捜査
- 7. 水路に女性 技能実習生が命救う
- 8. 遅刻に腹立て…全員欠席扱いに
- 9. ホットドッグ誤嚥 1.8億円賠償へ
- 10. 中国人女性 29年前に不法入国か
- 1. 妻と娘殺害 死刑判決覆され激怒
- 2. 男性2人に不同意性交? 3回目逮捕
- 3. 【速報】東京・台東区で4億円強盗か 付近ではひき逃げ事件の発生も 警視庁が関連を捜査
- 4. 水路に女性 技能実習生が命救う
- 5. ホットドッグ誤嚥 1.8億円賠償へ
- 6. 遅刻に腹立て…全員欠席扱いに
- 7. 中国人女性 29年前に不法入国か
- 8. 発達障害で解雇 会社に賠償命令
- 9. 関東「はしか」感染の報告相次ぐ
- 10. 人命救助「母国では当たり前」
- 1. がん抑制に繋がる生活習慣と食品
- 2. 排水口がつまる意外なもの3選
- 3. 衆院選 街頭演説に罵声集団
- 4. 富裕層の節税 国税庁が怒り心頭
- 5. 山本一太知事 前立腺がんを公表
- 6. 東国原氏 衆院選出馬の要請告白
- 7. 暴行動画を告発「デスドル」直撃
- 8. 高市人気で自民に勢い 維新苦戦
- 9. 私は「裏金」、他は「不記載」 自民の萩生田幹事長代行が発言
- 10. 首相官邸の偽サイト 複数を確認
- 1. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
- 2. 印で「ニパウイルス」感染例確認
- 3. 馬の縫いぐるみ、中国で大人気
- 4. 中国 ギャング構成員11人を処刑
- 5. 「春運」延べ約95億人が移動か
- 6. ウ兵1000人の遺体を返還 ロシア
- 7. 「2026軍事力ランキング」を発表
- 8. 中国の山村で10時間停電、生きたブタをつるして運搬していたドローンが電線に引っかかる
- 9. AIで異常天体1300個超が確認
- 10. 習近平氏と英首相が「会談」
- 1. 「楽しく死ねれば」33歳の月収額
- 2. 中高一貫校で落ちこぼれ続出の訳
- 3. 重機整備士が辞めた地獄の現場
- 4. 残クレ購入車盗まれたらどうなる
- 5. 【雪情報】ＪＲ西日本、運転取り止め可能性ある区間を公表 高速道路の通行止めは降雪状況次第
- 6. 生活費の仕送り なぜ税金は?
- 7. WAONポイント統合で何が変わる?
- 8. 「FANG+」月1万積み立て…結果は
- 9. 経団連、賃上げは「人への投資」
- 10. 【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに 「ネコの日バッグ」抽選販売
- 1. BEAMSがAmazonで全品40％OFF以上
- 2. VAIO 一部製品でロゴ剥がれる
- 3. 地球を解決? 夢のマシン開発
- 4. Win11アプデ スマホ連携機能も
- 5. 23カ国のiTunesランキングを動画でチェック！【iPhoneでチャンスを掴め】
- 6. 冬フェスライブは明和電機、BAND-MAID、PIP、そしてPlay-a-thon #egfes
- 7. ホーキング博士の意思伝達システムは「オープンソース」：四肢麻痺の患者に応用できる仕組み
- 8. 人工知能「Google Assistant」で操作できるスピーカー＆家電コントローラー「Google Home」をアメリカなどで11月4日に発売！すでに予約受付が開始され、価格は129ドル
- 9. 新製品ニュース : 「EOS M3」の上位機種「EOS M6」が発売
- 10. 万能すぎる究極のUSBメモリー
- 11. KDDI、au向けにジュエリーブランド「ete」とのコラボしたスペシャルパッケージのハイエンドスマホ「ete × AQUOS R」を8月9日12時より予約受付開始！auオンラインストアで限定100台のみ
- 12. AmazonサイバーマンデーセールでSIMフリースマホなどが特価中！本日12月10日限定でZenFone ARやBlackBerry Priv・KEYone、Moto Z・Z Play・G5 Plusなど
- 13. ドコモ、au、ソフトバンク3大キャリアの「格安SIMに行かせない」 2017年の大手携帯電話事業者の思惑と闘いを振り返る
- 14. Amazon、新広告ツールを開発してバイヤーに取り入る：広告は独占3社の時代に？
- 15. Google Mapにグループ計画機能追加。複数人でのお店選びに便利
- 16. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
- 17. 超絶変態キーボード Chassepot C1000レビュー。イカした仕様だけど心中する覚悟も必要
- 18. リアルタイムで子供の居場所を特定しメッセージが送れるカーメイトのGPS見守り端末「coneco」プロジェクトをMakuakeで開始
- 19. 「Nikon D780」は軽快なAFと、日が沈んでも勝負できる高感度が本当にキモチイー！
- 20. マペット人形劇『フラグルロック』がApple TVで復活。在宅 iPhone 撮影の新作ミニシリーズ
- 1. 真美子さんのイヤリング 反響
- 2. 中国サッカー 73人を永久追放
- 3. ネトフリと連携、WBC中継を制作
- 4. バド渡辺勇大 日本代表辞退報告
- 5. 犬にするけど妻には…大谷に疑問
- 6. 角田裕毅に「万全の準備」求める
- 7. 日本選手権６連覇という偉業
- 8. ジーター氏 批判集中の古巣擁護
- 9. ブラジルと「ほんとにやるんか」
- 10. 偶然ではない…F1テスト上位独占
- 11. リバプールMF遠藤航を地元紙絶賛
- 12. 【巨人】育成３位・松井蓮太朗「満足するまでやりきりました」居残りでノックを受ける
- 13. 日本ハムの今季スローガンは『DOMIれ！』 新選手会長の清宮幸太郎が考案 新庄監督がSNSで発表「みんなでドミるばい！」
- 14. 新庄監督「Dominate」を発表
- 15. SB徐若熙 3年後のMLB挑戦を宣言
- 16. 【ソフトバンク】徐若熙 憧れの投手と対戦したい打者を語る「キャンプで柳田悠岐選手と対戦したい」
- 17. エムバペを「捏造」韓国に仏怒り
- 18. 堀江氏 大谷は「役に立たない」
- 19. 大谷へ後払いで…スター軍団結成
- 20. 元世界3階級制覇王者に逮捕報道
- 1. 星野源 新垣結衣との生活を告白
- 2. 「自民批判」音楽家の投稿相次ぐ
- 3. 『トモダチコレクション』13年ぶり新作、4月16日発売決定 『トモダチコレクション わくわく生活』最新映像公開
- 4. 渡邊渚「日本は性欲に甘い国」
- 5. アナの石井亮次 R-1準決勝進出
- 6. 「トモコレ」新作情報を凝縮
- 7. オモロー山下 22歳年下と結婚
- 8. 名倉潤が沈黙 冗談抜きで心配に
- 9. 11人告白 高1美女は成績もすごい
- 10. オモロー山下 22歳差婚を告白
- 1. 月5万円生活 米は1.5月で2kg消費
- 2. しまむらで「今季1の高見え品」
- 3. 「呪術廻戦」コラボカフェが開催
- 4. 避妊したはずなのに第2子を妊娠
- 5. お腹ぽっこり、姿勢が原因?
- 6. 無印良品が値上げを発表、4・17より「食品」118品目など セルフ式コーヒーサービスは100円→150円に
- 7. 手作りより安い業務スーパーの冷凍トンカツ。「一口カツ」と「肩ロース」買うならどっち？
- 8. 2分腹筋でぽっこりお腹に終止符
- 9. 36歳で美容に沼った大沢あかね
- 10. 「ラクなのに効く」理想の体へ
- 11. デート2回目で連絡途絶える32歳
- 12. 味わってみたい☆ イケアで「スウェーデンスタイルのジャーサラダ」が限定販売
- 13. 【ホテルニューオータニ大阪】サマーウエディングはプールサイドで！ラグジュアリーなロケーションで忘れられない1日に
- 14. 12星座【もしも石油王に求婚されたら？】天秤座はイケメンならOK、蠍座は詐欺を疑う！
- 15. 期間限定 500円で人気かつ定食
- 16. 異なるショコラを月1無料配布
- 17. 「松屋」の牛丼がデリバリーできる！「楽天デリバリー」「楽びん!」で実施、楽天ポイントプレゼントも
- 18. “メガ肉丼”も参戦! 75種類の丼の頂点を決める「第2回東京駅丼グランプリ」開催決定
- 19. 今年流行のヘアスタイルを紹介
- 20. 営業は土日のみのご当地ラーメン