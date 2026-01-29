『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「民家駐車場に墜落ドローン炎上重さ10キロ…あわや」についてお伝えします。◇屋根部分がへこみ、窓ガラスが割れた車。車内には、粉々になったガラスが散乱しています。27日午前、山梨県都留市を飛行中だったドローンが墜落。民家の駐車場で炎上する事故がありました。火は50分ほどで消し止められました。この家に住む人は…。ドローンが落下した家の住人「火がドロー