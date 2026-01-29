発達障害を理由に不当に解雇されたなどとして、元従業員の男性が横浜市内の会社を相手取り、慰謝料など計300万円を求めていた訴訟で、横浜地裁（高木勝己裁判長）は1月29日、計80万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は、会社による解雇を「障害者差別にあたる違法行為」と認定したが、原告の請求の一部は退けた。原告側はこれを不服として控訴する方針だ。●会社側が男性を解雇した理由判決などによると、男性は2018年、障