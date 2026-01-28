介護現場では、高齢者から「子どもに迷惑をかけたくない」という言葉を聞く機会が多いということです。特に女性から、このような言葉を発することが多いといい、「今まで親として子どもの面倒を見ていた立場だったので、その親子関係を転換できないのかもしれません。何歳になっても、親は親なんでしょうね」と語る介護福祉士・鹿見勇輔さんに、子どもに迷惑をかけないための工夫やコミュニケーションなどについて、聞きました。