飼い主さんのご実家に遊びに行ったというラブラドールレトリバーさん。飼い主さんが『少し気まずい』と感じるというとある行動が話題になっているのです。 思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で85万回を超えて表示されており、3.2万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：おばあちゃんの家に遊びに行った大型犬が毎回すること…ちょっぴり気まずい『まさかの行動』】