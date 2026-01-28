「数日間に分けて、清掃業者の方が出入りして作業をしていました」（マンションの住人）──昨年7月に自宅で遺体が発見された女優・遠野なぎこさん（享年45）。【写真を見る】〈孤独死から約6カ月〉遠野なぎこさん家のリビング、寝室。昨年9月地点では、まだカーテンは閉められたままの状態だった孤独死から約6カ月、彼女の部屋のポストには亡くなった後も郵便物が届き続けていたが、NEWSポストセブンの取材で、彼女の部屋に動き