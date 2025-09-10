ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 遠野なぎこさんが亡くなって2カ月 遺体発見の自宅は特殊清掃なしで放… 遠野なぎこ 訃報・おくやみ DNA鑑定 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 遠野なぎこさんが亡くなって2カ月 遺体発見の自宅は特殊清掃なしで放置か 2025年9月10日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 遠野なぎこさんの急逝から約2カ月が経過したと「女性自身」が伝えた 自宅マンションの住人は「部屋はそのままになっているようです」と言及 特殊清掃が入ったとは聞いておらず、郵便ポストも溢れたままのようだと話す 記事を読む おすすめ記事 《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！“一般女性と同棲”のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める 2025年9月10日 16時0分 不倫謝罪の人気女性YouTuberが秋田県の村から強制退去、「地域おこし協力隊」自ら退任 2025年9月10日 20時27分 第3子誕生の千原ジュニア 母子ともに救急搬送されていた「今やからしゃべれるんですよ、もう大変で」 2025年9月10日 11時18分 「何かあった？！」川口春奈 シミ隠さない“すっぴん”意味深投稿にファンから心配の声 2025年9月10日 18時45分 【総裁選】小泉進次郎氏は立候補せず高市早苗氏を応援か 党内の議員「選挙で離れた保守層の支援を取り戻してからでも遅くはない」 2025年9月10日 21時50分