昨年、名古屋で開催された「動き出す妖怪展」が東京にやってきます！2026年3月27日（金）〜6月28日（日）の期間、「動き出す妖怪展 TOKYO〜Imagination of Japan〜」が開催。この催しは、江戸・明治時代など様々な絵師によって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」など日本が誇る妖怪美術に最先端の映像技術と立体造形で没入できる世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。古代